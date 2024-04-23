«السبكى»: بدء تطبيق المرحلة الثانية بـ«التأمين الشامل» فى دمياط ومطروح

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعه الدوري رقم (73)، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم التركيز على عدة نقاشات هامة وإعلان عدد من القرارات المهمة.

واستهل الاجتماع، بتقديم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مثمنين تضحياتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ستبدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي دمياط ومطروح تليهما محافظات المنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ، وأشار إلى أن تأهيل البنية التحتية سيبدأ من العام المالي القادم 2025/2024 في كافة محافظات المرحلة الثانية بالتوازي.

وأضاف الدكتور السبكي، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة للانضمام للمنظومة مع الحفاظ على الحد الاستراتيجي لتقديم الخدمات من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأوضح السبكي، أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية لضمان الوفاء بمتطلبات التشغيل القياسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالإضافة إلى خطة واضحة لضمان النقل السلس للأصول العلاجية من الوزارة وجهاتها التابعة لهيئة الرعاية الصحية إيذانًا بتفعيل التشغيل وفقًا لقواعد المنظومة الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه لولا الإرادة السياسية القوية، لما استطاعنا التغلب على التحديات والوصول لتحقيق مستهدفات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وأشار إلى أن ما تم إنجازه له مردود إيجابي على المواطنين، وأنه بدعم القيادة السياسية وتضافر مؤسسات الدولة سيتم استكمال البناء على هذه النجاحات.

وفي إطار تعزيز التعاون وتحسين الخدمات الصحية، وافق مجلس إدارة الهيئة على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لإجراء تداخلات وجراحات القلب المعقدة لمرضى هيئة الرعاية الصحية في الأقصر وأسوان، وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التنافسية أصبحت الأساس في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور السبكي، إلى أنه يعكس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الالتزام القوي والرؤية المستقبلية لاستكمال تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ومتابعًا: أننا واثقون من أن هذه الجهود المستمرة ستسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات شاملة وعادلة للمواطنين، كما نعبر عن امتناننا العميق للإرادة السياسية القوية التي تدعم تحقيق أهدافنا في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، رقم (73)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، أيضًا كلًا من من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

IMG-20240423-WA0061

IMG-20240423-WA0062

IMG-20240423-WA0063

IMG-20240423-WA0064

IMG-20240423-WA0066

IMG-20240423-WA0065

IMG-20240423-WA0067

IMG-20240423-WA0055

IMG-20240423-WA0056

IMG-20240423-WA0060

IMG-20240423-WA0058

IMG-20240423-WA0057

IMG-20240423-WA0059