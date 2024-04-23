محافظ المنوفية يهدي "أجهزة محمول" لاثنين من أبناء مؤسسة تربية البنين

أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في لفتة إنسانية طيبة، (2) هاتف محمول "موبايل" لاثنين من نزلاء مؤسسة تربية البنين بشبين الكوم، كهدية استجابة لطلبهم خلال حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته جمعية الهلال الأحمر في شهر رمضان.

وجاء ذلك خلال استقبالهم اليوم، بمكتبه بالديوان العام بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهيثم شرابي مدير مؤسسة تربية البنين.

هذا وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأيتام وتلبية مطالبهم وتقديم الدعم والرعاية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الأسرة الواحدة كونهم جزء أساسي واصيل في المجتمع.

ولفت إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة علي قلوبهم واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

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