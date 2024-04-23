ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

طلب عاجل من المجلس الأوروبي إلى بريطانيا بشأن قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه دعا بريطانيا إلى إلغاء قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

طالب اثنان من كبار مسئولي الأمم المتحدة، اليوم، المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرين من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية بدلًا من ذلك لمعالجة التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الاثنين، بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، حيث أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان تشريعًا تم تأجيله لأسابيع بسبب محاولات تغيير الخطة.

المجلس الأوروبي بريطانيا إلغاء قانون ترحيل المهاجرين ترحيل المهاجرين إلى رواندا