طلب عاجل من المجلس الأوروبي إلى بريطانيا بشأن قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

أكد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه دعا بريطانيا إلى إلغاء قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

طالب اثنان من كبار مسئولي الأمم المتحدة، اليوم، المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرين من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية بدلًا من ذلك لمعالجة التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الاثنين، بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، حيث أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان تشريعًا تم تأجيله لأسابيع بسبب محاولات تغيير الخطة.