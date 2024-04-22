ارتفاع معدل النمو وخفض معدلات التضخم.. تعرف على أبرز مؤشرات الموازنة العامة الجديدة

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو 4.2% للعام المالي 2024/ 2025، في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، مقابل تقديرات لنمو يصل إلى 2.9% في العام المالي 2023/ 2024، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.8% في العام المالي المالي 2022/ 2023، كما هو موضح في الجدول المرفق.

وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% بزيادة أو نقصان تصل لنسبة 2%، وذلك وفقًا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري.

ومن المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 17.9%، في العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024 والبالغة 35.7%.

