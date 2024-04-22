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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ارتفاع معدل النمو وخفض معدلات التضخم.. تعرف على أبرز مؤشرات الموازنة العامة الجديدة

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يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو 4.2% للعام المالي 2024/ 2025، في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، مقابل تقديرات لنمو يصل إلى 2.9% في العام المالي 2023/ 2024، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.8% في العام المالي المالي 2022/ 2023، كما هو موضح في الجدول المرفق.

وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% بزيادة أو نقصان تصل لنسبة 2%، وذلك وفقًا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري.

ومن المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 17.9%، في العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024 والبالغة 35.7%.
 

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