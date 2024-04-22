الأنبا باسيليوس يتفقد مكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية

تفقد اليوم الأنبا باسيليوس تفقد اليوم مكتب العمل الإيبارشى والأنشطة الخدمية التابعة له . كان في استقباله الأب بولس نصيف مسؤول المكتب حيث تفقد كل أقسام المكتب لمتابعة جودة سير العمل كما تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الأنشطة التابعة له .

واعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لكل العاملين بالمكتب وأنشطته الخدمية مؤكدا لهم على الألتزام والتفاني فى العمل بأمانة وإخلاص.

وفي ختام الزيارة التفقدية أعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته و وضع رؤى وآليات لتنظيم امور العمل للفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارات التفقدية في إطار إهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية.