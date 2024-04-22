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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد مكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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تفقد اليوم  الأنبا باسيليوس تفقد اليوم مكتب العمل الإيبارشى والأنشطة الخدمية التابعة له . كان في استقباله الأب بولس نصيف مسؤول المكتب حيث تفقد كل أقسام المكتب لمتابعة جودة سير العمل كما تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الأنشطة التابعة له .
واعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لكل العاملين بالمكتب وأنشطته الخدمية مؤكدا لهم على الألتزام والتفاني فى العمل بأمانة وإخلاص. 
وفي ختام الزيارة التفقدية أعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته و وضع رؤى وآليات لتنظيم امور العمل للفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .
وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارات التفقدية في إطار إهتمام وحرص  الأنبا باسيليوس متابعة كل المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية. 

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