تفقد اليوم الأنبا باسيليوس تفقد اليوم مكتب العمل الإيبارشى والأنشطة الخدمية التابعة له . كان في استقباله الأب بولس نصيف مسؤول المكتب حيث تفقد كل أقسام المكتب لمتابعة جودة سير العمل كما تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الأنشطة التابعة له .
واعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لكل العاملين بالمكتب وأنشطته الخدمية مؤكدا لهم على الألتزام والتفاني فى العمل بأمانة وإخلاص.
وفي ختام الزيارة التفقدية أعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته و وضع رؤى وآليات لتنظيم امور العمل للفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .
وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارات التفقدية في إطار إهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية.
البوابة القبطية
الأنبا باسيليوس يتفقد مكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية
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تفقد اليوم الأنبا باسيليوس تفقد اليوم مكتب العمل الإيبارشى والأنشطة الخدمية التابعة له . كان في استقباله الأب بولس نصيف مسؤول المكتب حيث تفقد كل أقسام المكتب لمتابعة جودة سير العمل كما تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الأنشطة التابعة له .
تفقد اليوم الأنبا باسيليوس تفقد اليوم مكتب العمل الإيبارشى والأنشطة الخدمية التابعة له . كان في استقباله الأب بولس نصيف مسؤول المكتب حيث تفقد كل أقسام المكتب لمتابعة جودة سير العمل كما تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الأنشطة التابعة له .