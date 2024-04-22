الوادي الجديد: ملصقات توضح أسعار الخبز السياحي والفينو لأول مرة

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية، أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرارًا بوضع لافتات وملصقات داخل كل فرن توضح سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، وذلك تنفيذًا لقرارات الحكومة بتحديد سعر ووزن الخبز السياحي.

وشنت مديرية التموين، من خلال 5 فرق تفتيش، حملات مراقبة ومتابعة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة للتأكد من تنفيذ قرارات الحكومة وقرار المحافظ. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان حصول المواطنين على الخبز بسعره ووزنه المقررين، ومكافحة أي مخالفات.

وأكد المهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن المديرية تنفذ حملات رقابية مكثفة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة وقرار المحافظ. وشدد على ضرورة أن تكون الملصقات واضحة داخل وخارج الأفران، وأن تتضمن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي والفينو. كما تم تعليق رقم خاص بشكاوى المواطنين في حال حدوث أي مخالفات.

وتشمل أسعار الخبز السياحي الحر:

80 جراما: 150 قرشا

40 جراما: 75 قرشا

25 جراما: 50 قرشا

بينما تبلغ أسعار الخبز الفينو:

50 جراما: 150 قرشا

35 جراما: 100 قرش

وأجرى وكيل وزارة التموين، و5 مديري إدارات التموين الفرعية، جولات تفقدية مفاجئة على المخابز للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد "رجب" على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار بشكل واضح، وأن يكون رغيف الخبز مطابقًا للمواصفات المقررة.

والتقى "رجب" بالمواطنين خلال جولته، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي. كما وجه مفتشي وقيادات مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، والتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة وخفض الأسعار.

وأكد "رجب" أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة. كما أكد على استمرار المديرية في مواجهة كافة صور الغش التجاري بحزم.

تعليق لافتات وملصقات عن سعر الخبز السياحي والفينو بمركاز الوادي الجديد

حملات التموين لمتابعة سعر الخبز السياحي بالوادي الجديد

حملات رقابية لتموين الوادي الجديد لماتبعة تنفيذ قرار تحديد سعر الفينيو

متابعة وزن رغيف الفينو داخل مخابز الوادي الجديد