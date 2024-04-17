خفض سعر الخبز السياحي والأفرنجي بالسويس

خفضت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، سعر الخبز السياحي والأفرنجي "الفينو" على أن يكون سعر الرغيف وزن 80 جراما 150 قرشا، والرغيف 40 جراما بـ75 قرشا، والرغيف 25 جراما بـ50 قرشا.

كما حددت الغرفة وشعبة المخابز والتموين بالمحافظة، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، سعر الخبز الأفرنجي ليباع الرغيف وزن 50 جراما بـ150 قرشا، والرغيف وزن 25 جراما بجنيه واحد، في إشارة إلى تراجع الدقيق السياحي لينخفض سعر الطن إلى 16 ألف جنيه.

وقال وكيل وزارة التموين، إن اجتماع تخفيض سعر الخبز كان مبادرة من الغرفة التجارية وأصحاب المخابز السياحية والأفنرجية بالسويس، خاصة بعد حل أزمة الدولار وانخفاض سعر الدقيق بالأسواق، وللتخفيف عن المواطنين، وجرى الاتفاق على الأوزان والأسعار المعلنة، مؤكدا أن الأسعار الجديدة سيبدأ تطبيقها من اليوم على المخابز السياحية والأفرنجية، مع مرور حملات مشتركة للوقوف على التنفيذ والأوزان.

وأوضح أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على إجراء مراجعة شهرية لتكلفة الرغيف نسبة إلى أسعار القمح العالمية، ومتابعة الأسواق ومخابز الخبز السياحي، إضافة إلى تقديم المساعدة لترخيص المخابز السياحية غير المرخصة للدخول بالمنظومة وتوافر الخبز بشكل أكبر.