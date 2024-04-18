بالفيديو.. «التموين» تزف بشرى سارة بعد انخفاض سعر الدقيق

قال نصر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الدقيق، مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جرام بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جرام بـ50 قرشا.

وأضاف نصر ثابت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما، مبينا أن انخفاض أسعار الدقيق فضلا عن انخفاض أسعار رغيف الخبز، سيكون له تأثير كبير على انخفاض سعر السندوتشات (الفول والطعمية) في المطاعم الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير التموين بالمتابعة المستمرة في المخابز، والعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من أجل خدمة المواطن المصري، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع شعبة المخابز من خلال وزارة التموين، بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وعدم الإخلال بالأسعار الفترة المقبلة والالتزام بالسعر المعلن بعد انخفاض أسعار الدقيق.

