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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع طفل وجده وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طفل وجده مصرعه، فيما أصيب ثالث، في حادث مروري، مساء أمس الثلاثاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

تبين تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بطريق" الداخلة – بلاط" بالقرب من قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة أسفر عن وفاة كمال سيد أحمد، 62 عامًا وحفيده مروان أحمد كمال، 8 أعوام، فيما أصيب عمر سمير مصطفى، 30 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام فيما جرى وضع المصاب بقسم الطوارئ بالمستشفى تحت الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة مستشفى الداخلة عاما مشرحة