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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس غرفة الحبوب: سعر طن الدقيق لا يتخطى 16 ألف جنيه

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال طارق حسين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن استقرار سعر الصرف تسبب في وجود سقف لأسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن القمح يعتبر بورصة عالمية فسعره يجب أن يكون محددًا، وكل وقت له سعر، ولكن مع استقرار سعر الصرف يختلف الأمر ويتسبب في ثبات السعر الرسمي للقمح.

وأكد حسين، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن سعر طن الدقيق لا يتعدى 16 ألف جنيه، لكي يتم توفير الخبز السياحي بسعر جيد، وهو ما سيوفر نحو 30% من السعر السائد.

ونوه بأنه بعد الاجتماع مع وزير التموين، اتفقا على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما 1.5 جنيه، وسعر الرغيف وزن 40 جراما 75 قرشا، والفينو الصغير وزن 35 جراما بسعر جنيها واحدا، والفينو وزن 70 جراما بسعر 1.5 جنيه.

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