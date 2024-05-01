320 أستاذا بجامعة طنطا بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس

استعرض الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم تقريراً من وحدة تطوير البحث العلمي التابعة للمركز الرئيسي للتطوير المستدام، حول اختيار 320 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بمختلف التخصصات، وذلك وفقا للتحديث الأخير عن الدورة الرابعة عشر والصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ الدكتور محمود ذكي الأساتذة والعلماء من الجامعة المختارين ضمن التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن نسبة 20% من الأساتذة بجامعة طنطا ضمن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي، بزيادة قدرها 321 % عن عام 2019، يعد إنجازا غير مسبوقا تفتخر به الجامعة، ويعكس جودة البحث العلمي بالجامعة، ويؤكد على كفاءتهم الأكاديمية والبحثية، مؤكدا حرص ادارة الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، داعما لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل بشكل دائم على توفير كافة أشكال الدعم لباحثيها، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، والارتقاء بمنظومة النشر الدولي في المجلات العلمية الدولية المصنفة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والهيئات الدولية.

ضمت القائمة علماء من كليات الأداب، والحقوق، والتجارة، والتربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والزراعة، والهندسة، والتمريض.