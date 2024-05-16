رئيس وزراء الهند يدين محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، محاولة الاغتيال التي تعرض لها نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، ووصفها بأنها "عمل جبان".

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن مودي قوله "أشعر بالصدمة إزاء أنباء إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.. وأدين بشدة هذا الفعل الجبان والخسيس وأتمنى لرئيس الوزراء الشفاء العاجل"، معربا عن تضامن الهند مع الشعب السلوفاكي.

وكانت الحكومة في سلوفاكيا قد أعلنت أمس تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي، موضحة أنه تم القبض على منفذ الهجوم، ونقل فيكو إلى المستشفى.