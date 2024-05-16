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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس وزراء الهند يدين محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، محاولة الاغتيال التي تعرض لها نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، ووصفها بأنها "عمل جبان".
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن مودي قوله "أشعر بالصدمة إزاء أنباء إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.. وأدين بشدة هذا الفعل الجبان والخسيس وأتمنى لرئيس الوزراء الشفاء العاجل"، معربا عن تضامن الهند مع الشعب السلوفاكي.
وكانت الحكومة في سلوفاكيا قد أعلنت أمس تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي، موضحة أنه تم القبض على منفذ الهجوم، ونقل فيكو إلى المستشفى.

رئيس وزراء الهند محاولة اغتيال روبرت فيكو