أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 488 ألفا و460 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 488 ألفا و460 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و529 دبابة و14 ألفا و538 من المركبات المدرعة و12 ألفا و565 من النظم المدفعية و1070 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و798 من أنظمة الدفاع الجوي و351 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2062 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و48 من المركبات وخزانات الوقود".