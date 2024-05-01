خطوة جديدة بشأن مستقبل «لونين» مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك خطوة جديدة بشأن مستقبل الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وظل الحارس لونين بديلًا للبلجيكي تيبو كورتوا في حماية عرين ريال مدريد لسنوات، ولكن في الموسم الجاري 2023-2024، ظهر أساسيًا بعد إصابة الأول بقطع في الرباط الصليبي للركبة مطلع هذا الموسم، لينقذ الميرينجي في العديد من المباريات، أبرزها قيادته للفريق نحو الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط لونين بعقد مع الريال، حتى نهاية موسم 2024-2025، قادمًا من زوريا لوهانسك الأوكراني في موسم 2017-2018.

ووفقًا لشبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، فإن لونين اقترب من التوصل للاتفاق مع ريال مدريد للتوقيع على عقد جديد يبقيه في النادي حتى عام 2028.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن مفاوضات تجديد عقد لونين مع النادي المدريدي، بدأت منذ مارس الماضي واستمرت في أبريل المنقضي، قبل عقد اجتماع مع مسئولي الملكي من أجل التوصل لاتفاق نهائي.

وشملت المفاوضات، تحسين راتب الحارس الأوكراني، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد ظهور بشكل مميز خلال فترة إصابة كورتوا.

وخاض أندريه لونين 29 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بجميع البطولات، وحافظ على نظافة شباكه في 10 لقاءات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف حتى الآن.