تفاصيل التحقيق مع متهمة بقتل شاب تحرش بها وتعدى على والدها بالمقطم

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس متهمة بقتل شاب تحرش بها لفظيًا واعتدى علي والدها بالضرب المبرح بمنطقة المقطم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تبين من التحقيقات أن القناة تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، وأن المتهم اعتاد علي اعتراض طريقها والتحرش بها لفظيًا، أكثر من مره، فلجأت لوالدها ويوم الواقعه تعدى علي والدها أمامها فأصابته بجرح قاتل بسلاح أبيض بحوزتها.

استمعت النيابة الي اعترافات الفتاة حيث قالت انها بعدما أخبرت والدها بمضايقاته لها توجه له ونهره وعنفه، فاعتدى عليه المجني عليه بالضرب المبرح.

واضافت انها كانت بصحبته وشقيقتها، فلم تستطع تحمل ضرب والدها واهانته، وأخرجت مشرط من الشنطة الخاصة بها وقامت بطعنه فى رقبته لتبعده عن والدها قائله "لم أقصد قتله" ...

جاء في مناظرة النيابة ان الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بجرح قطعى في الرقبة، أصاب شريان وآدى الي سقوطه قتيلا في الحال.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وبيان ما إذا كان متعاطي للمخدرات وقت الواقعه، كما أمرت بعرض والد الفتاة علي الطب الشرعي لبيان صحة واقعة الضرب، وعرض صديق المجني عليه لبيان تعاطيه للمخدرات، وطلب الصحيفة الجنائية له.

استمعت النيابة الى شهود العيان في الواقعة وشقيقة المتهمه، لسؤالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، واستكمال تحريات المباحث.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض.

بعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح. طعن بسلاح أبيض

وأضافت التحريات أن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاحا أبيض وقامت بطعن أحدهما وأردته قتيلا، وفر الآخر، وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجني عليه.



ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.