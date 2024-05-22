مصر وتونس تتفقان على محاور جديدة لتعزيز التعاون في سياسات المنافسة

اتفق الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحسان القيزاني رئيس مجلس المنافسة التونسي، على محاور جديدة لدعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وناقش الطرفان - خلال لقائهما اليوم الأربعاء على هامش منتدى المنافسة العربي المنعقد في تونس خلال يومي 22 و23 مايو الجاري - الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الدكتور ممتاز ما تم تنفيذه من استراتيجية عمل الجهاز ومستجدات الأعمال وأحدث القضايا الصادرة عن الجهاز، والتعديلات القانونية الأخيرة الخاصة بمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومحاور عمل الجهاز في هذا الشأن.

وأكد أن التجربة التونسية في مجال سياسات المنافسة أضحت أحد التجارب المهمة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس المنافسة التونسي حسن القيزاني على جهود جهاز حماية المنافسة المصري في دعم التعاون العربي المشترك في مجال سياسات المنافسة، وعلى ما تم إنجازه خلال ترؤس مصر لشبكة المنافسة العربية على مدار العامين الماضيين، والاهتمام بالأجيال القادمة وتدريب طلاب الجامعات في هذا المجال من خلال نموذج محاكاة أجهزة المنافسة العربية الذي يعقده الجهاز كل عام.

يشار إلى أن الدكتور محمود ممتاز يشارك في منتدى المنافسة العربي الخامس بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والخبراء من مختلف دول العالم.