الاحصاء: 1.6٪ زيادة في عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى عام 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء، نشـرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2023 والتي تصدر كل عامين ومن أهم المؤشرات، انه بلغ إجمالي عدد الجرارات الزراعية 133,6 ألف جرار عام 2023 مقابـــل 133,5 ألف جرار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0,1٪.

وأشار الجهاز إلي انه بلغ إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى 1033,8 ألف ماكينـة عام 2023 مقابل 1017,9 ألف ماكينة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 1,6٪.

وبلغت عدد ماكينات الرى النقالى 773,1 ألف ماكينة بنسبة 74,8٪، بينما عدد ماكينات الرى الثابتة 260,8 ألف ماكينة بنسبة 25,2٪ من إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى.

وأوضح الجهاز انه بلغ إجمالي عدد ماكينات الــدراس 73,9 ألف ماكينـــة عـــام2023 مقابـــل 74,3 ألف ماكينة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0,6٪ حيث بلغـت عـدد ماكينات الـدراس بالقطاع الخاص 71,3 ألف ماكينة بنسبة 96,5٪. أما عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومى فبلغت 2,6 ألف ماكينة بنسبة 3,5٪ من إجمالي عدد ماكينات الدراس.

وبلغ إجمالي عـــدد الآلات والمعــدات الزراعيــة الأخـــرى 311,8 ألف آلة عام 2023 مقابل 314,8 ألف آلة عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرها 0,9٪.