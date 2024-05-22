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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الحوكمة والمراجعة» تنفذ برنامجا تدريبيا لأعضائها بـ6 محافظات .. صور

الدكتور محمد الطيب
الدكتور محمد الطيب مساعد وزيرالصحة للحوكمة والشئون الفنية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، برنامجا تدريبيا تحت عنوان الحزمة الأساسية للمراجعة الفنية لـ40 متدرب من أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الشرقية والمنوفية ، وذلك بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة .

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب امتد على مدار أسبوع كامل، تعرف من خلاله المتدربون على عدة موضوعات ، أبرزها أساسيات مراجعة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون ، والقوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون ، والدورة المستندية للمخازن الحكومية ، وقواعد التخزين الجيد، بالإضافة إلى أساسيات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية والإجراءات القياسية لمكافحة العدوى بالمستشفيات كما تم التعرض لأبرز التحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، أن التدريب تناول أساسيات جودة الرعاية الصحية ومبادئها وأدواتها، وكيفية تطبيق مشاريع التحسين بالمنشآت الصحية والتسجيل الطبي، ومراجعة الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية بالمنشآت.
وأشار الطيب، إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ تدريب متقدم ، حول حوكمة الصحة والإبتكار ، لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان ، وأعضاء منظومة العمل بالحوكمة والمراجعة الداخلية ، في إحدى كليات الإدارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حرص «الطيب»  على إلتقاء المتدربين واستطلاع آرائهم حول التدريب، وتناول معهم رؤية إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية لتدريب وتأهيل أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان ، بالتعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة، في إطار  بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب.

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وزارة الصحة والسكان إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية الدكتور حسام عبد الغفار قال الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية