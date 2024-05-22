بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"

بهدف إكتشاف المواهب السينمائية الشابة في مجال الكتابة والإخراج وافق المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الإتحاد العام للفنانين العرب علي دعم مسابقة ينظمها مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي في دورته الثانية المقرر لها الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 لإختيار سيناريو لفيلم قصير عمل أول أو ثاني لمؤلفه أو مخرجه يتم إنتاجه ليشارك ويعرض في المهرجانات الدولية والمحلية .

جاءت الفكرة خلال إجتماع رئيس الإتحاد العام للفنانين العرب ورئيس المهرجان حيث إتفقا خلاله على إستضافة المهرجان لمؤتمرالإتحاد العام للفنانين العرب السنوي بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد والذي يضم نخبة من الفنانين والمخرجين والمنتجين العرب .

وقال المخرج مسعد فودة : لاشك أن مهرجان الغردقة أحدث منذ إنطلاقه في العام الماضي حالة من الحراك السينمائي الشبابي وهو مالمسناه من خلال الأفلام والندوات والنشاطات التي تضمنها المهرجان وفجر خلالها القضايا المتعلقة بالفرص المتاحة أمام الشباب في ظل الظروف الإنتاجية الصعبة التي تمر بها صناعة السينما في مصر وعدد من الدول العربية لذلك قررنا من خلال نقابة السينمائيين والإتحادالعام للفنانين العرب بالتعاون مع المهرجان في المساهمة في منح فرص وفي نفس الوقت إزالة العقبات أمام ظهور مواهب شابة تحتاج لمن يأخذذ بيدها ويفتح أمامها الأبواب لإظهار موهبتها أمام العالم .

من جانبه أشاد محمد الباسوسي بالدعم المستمر الذي تقدمه نقابة المهن السينمائية للمهرجان والذي إمتد هذا العام ليشمل إتحاد الفنانين العرب وقال : نأمل أن يكون التعاون بين الجهات الثلاثة يشكل نواة حقيقية في النهوض بصناعة السينما العربية بشكل عام وبالمواهب الشابة في بداية طريقها الفني .

وأوضح ان الدعم الذي وجده المهرجان في دورته الأولي من نقابة المهن السينمائية كان له الأثر الأكبر في تحقيقه للهدف الذي أطلق من أجله

وأعرب عن أمنيته أن يحقق التعاون مع النقابة وإتحاد الفنانين مردودا إيجابيا وظهور مواهب جديدة تستحق منا جميعا كل الدعم والمساندة .