غدا.. انطلاق الموسم التاسع لـ"خطة كيوبيد" على مسرح السلام

قال الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إنه نظرا للنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي "خطة كيوبيد" على مدار ثمانية مواسم متتالية على خشبة مسرح السلام، فقد تقرر إستئناف العرض وانطلاق الموسم التاسع بداية من غدا الخميس .

وتابع: أنه من المقرر عرض العمل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً.

تناقش "خطة كيوبيد" العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، ويتخلل العرض بعض الاستعراضات والأغاني الممتعة.

وانضم حديثا الفنان محمد عبدالرازق لأبطال العرض، بمشاركة الفنانين: عبد المنعم رياض، محمد عبد الرازق، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

العرض موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد إخراج دعاء حسين، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.