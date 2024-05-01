محافظة السويس تستعد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم 



عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا اليوم الأربعاء، بمبنى الديوان العام، لبحث استعدادات المحافظة، لاستقبال أعياد القيامة و شم النسيم و امتحانات نهاية العام الدراسي والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي المدينة الباسلة من المحافظات الأخرى أثناء إجازة الأعياد.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة و أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر اللقاء كل من اللواء علاء صابر مساعد مدير الأمن والعقيد رامى سعد مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديرو المديريات والغرفة التجارية ومديرو مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديرو المرافق العامة.

في بداية الاجتماع قدم محافظ السويس التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد القيامة المجيد و شم النسيم.. مؤكدًا على اهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة العيد



ووجه المحافظ جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساء.

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين إلى شاطئ السوايسة على ان يكون دخول الشاطئ مجانا خلال أجازة العيد بمناسبة أعياد القيامة و شم النسيم.

وأكد «صقر»، على مدير مشروع الأسواق بعمل حملات مستمرة داخل الأسواق لانتظام العمل وضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق.

ووجه مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الإقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك.

كما كلف المحافظ رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا على التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لأي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

وأكد على مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية على مدار الساعة لمنع أي تعديات أو مخالفات على الترعة.



ووجه المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمواقف لمنع تكون أي مواقف عشوائية وازالة أي اشغالات كما شدد على تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة.

واكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الأعياد والاستجابة والتدخل السريع في أي وقت على مدار اليوم.

ووجه صقر، مدير عام الصحة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتأكيد على مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.



وأعطي توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد على مسؤولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الإنارة العامة بمتابعة الإنارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل أي مشكلة تطرأ.

كما كلف المحافظ سلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم بعمل خطة مرور على المدارس للتأكد من جاهزية المدارس من الداخل و الخارج مع التأكيد على الشبكة الوطنية بعمل تقرير مصور يومي عن حالة المدارس بجميع الأحياء ..بالاضافة إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخرى وعمل تقرير مصور على مستوى الأحياء خلال إجازة العيد.