جريمة بشعة في بولاق .. أب يقتـ ل ابنته ويقطع جثتها وبتخلص منها كوليمة للكلاب

تجرد أب من مشاعر الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة ابنته "آيه" البالغة من العمر 15 عاما لشكه في سلوكها وتقطيع جثتها إلي 6 قطع والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة مدممه داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن الجسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، جري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة.

تبين أن الجريمة وقعت بحق فتاة في منتصف العقد الثاني وتم تفطيعها وتوزيع أشلائها بمحل العثور عليها، فيما تم تشكيل فريق بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية الضحية وتبين أنها تدعي "آيه" 15 سنة، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليها لشكه في سلوكها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.