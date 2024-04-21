الصحفيين تكرم أيمن عبد المجيد لجهده المبذول في خدمة شيوخ المهنة

في أجواء تعكس مقدار المحبة والتقدير للجهد المبذول لخدمة شيوخ المهنة، نظمت رابطة الرواد بنقابة الصحفيين اليوم، حفل تكريم للكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المعاشات، بحضور الكاتبين الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام.

ونظم مجلس الحفل إدارة الرابطة، برئاسة الكاتب الصحفي مصطفى عبدالخالق وعضوية الكاتبين الصحفيين محمود الشيخ وحامد ذهني وعدد كبير من الأساتذة الرواد، بمناسبة تولي عبدالمجيد رئاسة تحرير جريدة وبوابة روزاليوسف.

ووجه عبدالمجيد، الشكر لأساتذة المهنة، مؤكدًا أن رمزية هذا الاحتفاء تفوق التصور، كونه نابعًا من محبة مخلصة من رواد المهنة، كنز المهنة وخبراتها وشيوخها.

ووجه الأساتذة الرواد التحية لعبدالمجيد، مؤكدين أن ما لمسوه من إخلاصه في خدمة شيوخ المهنة والاحتفاء بهم وتكريمهم وتبني قضاياهم وفي القلب منها حقوقهم المعنوية بضرورة تعديل قانون النقابة لمنحهم حق التصويت والترشح، وكذا المساواة بالمشتغلين في الحقوق المالية، يعكس إخلاصًا وتفانيًا في تحمل المسؤوليات النقابية.