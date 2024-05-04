"اتصالات من e& توقع شراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم خدمات الاتصالات والتكنولوجيا لذوي الهمم في مصر

وقعت شركة اتصالات من e& فى مصر شراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والرياضة بحضور كبار المسئولين من الجانبين.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا للوزارة ومراكز الشباب التابعة لها، خصوصا لخدمة ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم في مختلف أنحاء مصر. وتعكس هذه الشراكة الدور الحيوي الذي تلعبه اتصالات من e& في مصر كشريك تكنولوجي للوزارة، وتؤكد التزامها بالمساهمة في التنمية المجتمعية وتقديم حلول فعالة لتحسين الحياة في البلاد.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية هذا التعاون الاستراتيجي في تحقيق نقلة نوعية في المجالات الشبابية والرياضية في مصر، معربا عن أمله في أن يحفز هذا التعاون المزيد من الشركات على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في البلاد.

من جانبه، أشاد المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من e& في مصر بتعاون الشركة مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا التزام الشركة بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين جودة الحياة في مصر.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية اتصالات من e& في مصر لتعزيز دورها كشريك تكنولوجي رائد في البلاد، وتعكس التزامها بتقديم حلول متطورة وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائها وللمجتمع بشكل عام.

ومن المتوقع أن يحظى هذا التعاون بترحيب واسع من قبل المجتمع المصري، حيث سيساهم في دعم ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم ومستوى مشاركتهم في المجتمع بشكل عام، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة