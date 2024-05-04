شراكة استراتيجية بين "طلبات" و"شاومي"

أعلنت "طلبات"، المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع قسم الأعمال التجارية عبر الإنترنت في شاومي، إحدى الشركات الرائدة في سوق التكنولوجيا العالمية. وتهدف هذه الشراكة إلى تثبيت تطبيق "طلبات" مسبقًا على هواتف شاومي في بعض الأسواق بالشرق الأوسط، مما يوفر مزيدًا من وسائل الراحة لمستخدمي الهواتف الخاصة ويمكن العملاء من الوصول السريع إلى التطبيق.

بدأ تنفيذ هذه الشراكة منذ فبراير الماضي في أربع دول عربية، وهي مصر والإمارات العربية المتحدة، قطر، والعراق، حيث تؤكد التعاون المشترك على الالتزام بتعزيز تجربة المستخدم من الطرفين.

صرح ستيافانو فيكيو، نائب الرئيس للتخطيط والإبتكار بـ "طلبات"، بأن هذه الشراكة مع شاومي تعكس التزام "طلبات" بتيسير الحياة اليومية للعملاء، من خلال توصيل الطعام والبقالة والمزيد إلى بابهم.

وأشار جورج زاغ، رئيس قسم الأعمال التجارية عبر الإنترنت بشاومي في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى أن هذه الخطوة تمثل خطوة استراتيجية هامة للأعمال التجارية عبر الإنترنت بـ "طلبات" وشاومي، ويمكنها أن تفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف في الأسواق الأخرى.

تمكن هذه الشراكة كلا الطرفين من تبادل الخبرات والموارد، مما يقدم للمستخدمين والشركات أفضل تجربة ممكنة.