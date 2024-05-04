الأهلي يتقدم على الجونة بـ"قذيفة" إمام عاشور في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على ضيفه الجونة بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.

جاء هدف الأهلي عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود حارس مرمى الجونة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تشكيل الجونة



حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط: فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الخجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.