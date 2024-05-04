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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظ الجيزة: دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه

دعم قطاع هضبة الاهرام
دعم قطاع هضبة الاهرام لتحسين ضخ المياه
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رصدت محافظة الجيزة شكاوي مواطني هضبة الأهرام عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بضعف منسوب ضخ المياه بعدد من المناطق بالقطاع .
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز عملية دعم القطاع بمنظومة طلمبات جديدة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال اقرب وقت ممكن وذلك لحين دراسة بعض المشروعات الأخري بما يساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بضعف او انقطاعات المياه .
وقال المحافظ ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لدعم المناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام باحتياجات السكان خلال فترات ضعف او انقطاع المياه . 
وأشار الي ان هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجه الى قيام ملاك العقارات بها الى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة .
واكد المحافظ أن هناك متابعه يومية للشكاوي الواردة من المواطنين والاستجابة لها بتوجيه المعنين بسرعه حلها .

 

محافظة الجيزة دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين منسوب ضخ المياه والتشغيل قريبا توفير سيارات مياه لدعم المناطق المتأثرة خلال فترات ضعف المياه رصدت محافظة الجيزة شكاوي مواطني هضبة الأهرام ضخ المياه