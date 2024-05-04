ريال مدريد يخطو نحو لقب الدوري الإسباني بفوز كبير على قادش

دخل ريال مدريد ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم، مُحاطًا بهالة من الترقب، حيث يسعى للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه، وذلك في مواجهة صعبة أمام قادش، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من البطولة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيلة مُتغيرة، حيث أراح المدرب كارلو أنشيلوتي بعض النجوم الأساسيين، مثل جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وذلك لمنحهم فرصة للراحة قبل خوض المباريات المُتبقية في الموسم.

ولكن، لم يُؤثر غياب النجوم على أداء ريال مدريد، حيثُ سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 51، نجح إبراهيم دياز في فكّ عقدة المباراة، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ مدافع قادش ببراعة، ليُطلق صاروخية بالقدم اليمنى هزّت شباك الضيوف.

وتواصلت سيطرة ريال مدريد على المباراة، مع تألقٍ لافتٍ لثلاثي الوسط توني كروس ولوكاس مودريتش وإبراهيم دياز، ممّا صعّب المهمة على لاعبي قادش.

وفي الدقيقة 65، قرر أنشيلوتي إدخال جود بيلينجهام بدلاً من أردا جولر، لتعزيز قوة خط الوسط.

ولم يخيب بيلينجهام آمال مدربه، حيثُ نجح في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب، بعدما استغل تمريرة رائعة من إبراهيم دياز.

وفي الدقيقة 94، سجل خوسيلو الهدف الثالث لريال مدريد، بعدما أهدر العديد من الفرص خلال المباراة، وذلك من تمريرة حاسمة لناتشو فيرنانديز.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب، ليُصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه.

وينتظر ريال مدريد الآن تعثر برشلونة في مباراته ضد جيرونا، من أجل حسم اللقب رسميًا.