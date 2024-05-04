جامعة المنوفية فى المركز الرابع لتصنيف Research.com ranking

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة جاءت فى المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف " Research.com ranking" للجامعات العالمية لعام ٢٠٢٣ وفى المركز ١٦٠٧ على مستوى الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف الدولي للجامعات قائم على عدة معايير ومؤشرات ذات تأثيرات نسبية على ترتيب الجامعات الرائدة في العالم، وهذه المعايير والمؤشرات تستند في تأثيراتها النسبية على أربع مجالات أساسية هي: البحث العلمي، القدرة على التوظيف، نمط التعليم، والسمعة العالمية.

وأكد القاصد أن التصنيفات العالمية أصبحت ضرورة حيث تعد وسيلة هامة لتقييم جودة الجامعات من حيث البحث العلمي والمستوى الأكاديمي الذي تقدمه، ويمكن من خلالها التعرف على أفضل جامعات العالم وفقاً لضوابط وشروط يتم تحديدها بموضوعية، ومن خلال النتائج التى تظهر ترتيب الجامعات يظهر مدى التطور الذى يحدث فى الجامعة، وشدد على أن الجامعة تسعى دائما لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية وريط البحث العلمى بالصناعة، والاهتمام بالتقدم فى الترتيب فى التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمى على مستوى العالم، إيمانا منه بدور الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لهذا الإنجاز الجديد الذى يضاف للبحث العلمى والباحثين بجامعة المنوفية، وتقدم الجامعة فى مختلف التصنيفات العالمية والذى تحقق بفضل جهود الجامعة وخطتها الطموحة للوصول إلى مركز متقدم على مستوى جامعات العالم ووضع الجامعة فى مكانتها اللائقة بتاريخها التعليمى والبحثى، موجها الشكر للدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولجميع الباحثين الذين ساهموا فى تحقيق هذا التقدم، وموجها التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة.