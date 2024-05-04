نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطرانية طموه بمركز أبو النمرس للتهنئة بعيد القيامة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه توابعها والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية والقمص سرجيوس لطيف وكيل المجلس الإكليريكي؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونقل نائب المحافظ تهنئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادةا لرئيس عبد الفتاح السيسى، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور، مشيرًا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة السيد نائب المحافظ ومرافقوه، لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشار نائب المحافظ إلى أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة ورافق نائب المحافظ خلال الزيارةحامد سلامه رئيس مركز أبو النمرس.