"هواوى كلاود" تستعرض تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة في مؤتمر علوم البيانات بمصر

شهدت القاهرة انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وبشراكة استراتيجية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجامعة مصر للمعلوماتية، حيث قدمت "هواوي كلاود" أحدث ابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تمثل هذه المشاركة خطوة جديدة في تعزيز الابتكار والتطوير في قطاع التكنولوجيا في المنطقة، حيث جمع المؤتمر أكثر من 5000 متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي، واستعرض أكثر من 400 متحدث من مختلف أنحاء العالم أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال.



خلال فعاليات المؤتمر، قدمت "هواوي كلاود" حلولها الثورية وخدماتها المبتكرة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التطور الصناعي ويسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة. من بين هذه الحلول تميزت خدمات Pangu Model 3.0 وModelArts وMetaStudio، التي توفر فرصًا صناعية جديدة وتحسينات تكنولوجية ملموسة.

أكد إريك باي، المستشار الرئيسي لحلول الذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود، أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات وتعزيز الإنتاجية والابتكار. كما أشار إلى التزام "هواوي" بتشغيل أحدث التقنيات الذكية لتسريع التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مختلف القطاعات.

تحت شعار "عصر الذكاء الاصطناعي"، شهد المؤتمر استعراضاً للابتكارات الرائدة والحلول المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز دور "هواوي كلاود" كشريك رائد في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التطور التكنولوجي في مصر والمنطقة بشكل عام، وفقاً لرؤية مصر 2030.