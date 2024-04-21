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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. جريزمان يقوده هجوم أتلتيكو مدريد أمام ألافيس

جريزمان
جريزمان
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يلتقي أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في مباراة مهمة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب مينديزوروتزا مساء اليوم.

وأعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن تشكيلة فريقه، حيث يعتمد على الثنائي جريزمان وكوريا في خط الهجوم بدعم من مولينا وباريوس وكوكي ودي بول في خد الوسط.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش- خيمينيز- أزبليكويتا.

خط الوسط: مولينا- باريوس- كوكي- دي بول- لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان- أنخل كوريا.

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز 14 برصيد 32 نقطة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز مركزه في جدول الترتيب والحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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