رئيس الوزراء يتفقد مشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إسكان "جنة" بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وفي مستهل جولته بالمشروع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 59 عمارة بالمشروع بارتفاع 6 أدوار، بإجمالي عدد 1416 وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر مربع، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 775 مليون جنيه، وتم طرح وتخصيص جميع الوحدات السكنية، وجاري تسليمها للمستفيدين منها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة 33 فدان، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 100% تشمل (العمارات، والطرق، والبنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام).

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن المشروع يتضمن عدد من الخدمات مثل: مسجد بمساحة 976 م٢، وسوق بعدد 7 محلات بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 م٢، وحمام سباحة بمساحة 120 م٢.

كما أوضح "خلف الله" أن المشروع يتضمن مساحات خضراء تقدر بحوالي 24 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن تكلفة أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع بلغت 38.8 مليون جنيه.