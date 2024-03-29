دعاء الليلة ٢٠ من شهر رمضان



تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان ، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة العشرون من شهر رمضان..

اللهم ندعوك بقرأنك وحروفك النورانية أن تقبل منا اعمالنا الصالحة ابتغاء مرضاتك من صلاة وصيام وقيام وزكاة ..اللهم نجنا من كل شر ظاهر وباطنه فى اقدارنا يا رب ..اللهم طهرنا من دنس الذنوب بتوبتنا اليك توبة نصوحة صادقة مخلصة ..اللهم رحمة ومغفرة ونتقابل من النار جزاء صيامنا يارب .. بسم الله الرحمن الرحيم (۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٖ مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَٰهَا مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ (57) وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلۡمُنذَرِينَ (58) )صدق الله العظيم..اللهم سمعنا قرآنك الكريم واطعنا أوامرك ف السر والعلن ..اللهم اشفينا يا شافى من امراضنا واشفى كل مرضانا بشفاءك التام اللهم ارحم موتانا واسكنهم الجنة وارحم شهدائنا فى مصر وفلسطين واسكنهم الفردوس الأعلى وانصرنا فى ارض الكنانة فى ارض الزيتون على الصهاينة واتباعهم وخدامهم نصراقويا عزيزا ياقوى يامتين يا كاشف الضر قد مسنا الاذى فاكشف عنا ما مسنا يارب ..بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ ءَآللَّهُ خَيۡرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ (59) أَمَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلۡأَرۡضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٖ مَّا كَانَ لَكُمۡ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُونَ (60))صدق الله العظيم.. اللهم لا إله إلا انت يا حى ياقيوم فلا تأخذك سنة ولا نوم يا خالق الارض والسموات ولك الملك كله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ( أَمَّن جَعَلَ ٱلۡأَرۡضَ قَرَارٗا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنۡهَٰرٗا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِيَ وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (61) أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّن يَهۡدِيكُمۡ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ (63)) صدق الله العظيم ..

اللهم اندعوك خوفا وطمعا فى عفوك يا كريم وغفرانك يا غفور يا رحيم ..اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن الوسواس الخناس الذى يوسوس في صدور الناس ويفسد كل صالح من ألاعمال..اللهم صلى وسلم وبارك على النبى الخاتم.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب العالمين.. بسم الله الرحمن الرحيم ( أَمَّن يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (64) قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ (65) بَلِ ٱدَّـٰرَكَ عِلۡمُهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ مِّنۡهَاۖ بَلۡ هُم مِّنۡهَا عَمُونَ (66)صدق الله العظيم ..

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.