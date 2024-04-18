ضبط أجبان مجهولة المصدر في حملات تموين إسكندرية

شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات تموينية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية وأسفرت عن ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بها أجبان مجهولة المصدر و غير مصحوبة بفواتير دالة على حيازتها.

كما تم ضبط أجبان معبأة فى صفائح تظهر عليها علامات الصدأ و سوء التخزين و تم التحفظ على الأصناف و الكميات ومنها عدد ١٠٠ صفيحة جبن ابيض طرى وزن الصفيحة ٢٠ كجم باجمالى ٢٠٠٠ كجم جبن ابيض مجهول المصدر، عدد ٥٠ صفيحة جبن ابيض طرى مجهول المصدر وزن الصفيحة ٢٠ كجم باجمالى ١٠٠٠ كجم جبن طرى مجهول المصدر و تظهر عليه علامات الصدأ و سوء التخزين



وتم ضبط عدد ٥٠ قرص جبن رومى زنة القرص ١٤ كجم مجهول المصدر باجمالى ٧٠٠ كجم جبن رومى مجهول المصدر

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.