إحالة 11 عاملًا بالوحدة الصحية في عزب النهضة بدمياط للتحقيق

أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، خلال جولة مرورية مفاجئة على وحدة عزب النهضة 11 من العاملين للتحقيق في إطار استمرار المتابعات الميدانية وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة جولاته بمرور مفاجئ على وحدة عزب النهضة، لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية حيث أحال 11 من العاملين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات، وشدد على تواجد الطبيب بالعيادة مرتديا الزي الرسمي.

جدير بالذكر أن الوحدة الصحية بعزب النهضة تخدم 10078 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التي تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحي وخدمات صحة البيئة.

بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتي تشمل دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وقرر وكيل وزارة الصحة في دمياط تشكيل لجنة إشرافية لإجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الأداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التي تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواز وكيل الوزارة الصحة في دمياط أنه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفني حيث سيتم في الفترة القادمة إجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات والتي سيتم من خلالها التعاون مع إدارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لإجراءات الإصلاح بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.