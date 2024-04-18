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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تحرير 68 محضر إشغال خلال حملة بالدقي

حملات حي الدقي
حملات حي الدقي
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تواصلت الحملات  الليلية والصباحية بحي الدقي لرفع الإشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ؛ وذلك برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي و محمد عبود نائب رئيس الحي وبمشاركة غطاء امني بقيادة المقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي،، وذلك لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.
 

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام أو من أعلى أرصفة المشاه والجزر الوسطي، تابعة للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 68 محضر اشغال ورفع العديد من الاشغالات المخالفه عباره عن 345 كرسى و7 ثلاجات و35 حواجز حديديه تعوق الماره والسير بعدد من شوارع الدقي.

كما تمكنت الحملة من تهذيب  27 كشك سجائر والالتزام بالنموذج المقرر للكشك من حيث الشكل والمساحة والأشغال .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات علي مدار اليوم . 
كما كلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة .
 

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