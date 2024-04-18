الشرطة الباكستانية تعلن مقتل أربعة أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كمين نصبه مسلحون مجهولون لسيارة تقل مسئولين من إدارة الجمارك في شمال غربي البلاد.

وقال المسئول البارز بالشرطة المحلية ناصر خان - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها على الفور عن هذا الهجوم الذي وقع في منطقة "ديرا إسماعيل خان" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف خان أن الشرطة نقلت جثث الضحايا إلى المستشفى وما زال الضباط يحققون في ملابسات الهجوم الذي لاذ منفذوه بالفرار.

وشهدت باكستان تصاعدًا في أعمال العنف مؤخرًا وألقي باللوم في معظمها على حركة "طالبان الباكستانية" وهي جماعة منفصلة ولكنها متحالفة مع حركة "طالبان" الأفغانية التي استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.