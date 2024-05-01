ماكرون يواجه مفترق طرق سياسي وسط تزايد شعبية حزب " لوبان"

في خطابه الأخير حول مستقبل أوروبا، أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون تحذيرا صارخا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التطور إلى قوة عسكرية أو المخاطرة بفقدان أهميته. ومع ذلك، فإن حظوظ ماكرون السياسية في الداخل تخضع للتدقيق، حيث يواجه حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه تحديًا كبيرًا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

وفقا للجارديان، وفقا لاستطلاعات الرأي، يتخلف حزب ماكرون خلف حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد بزعامة مارين لوبان، مما يعكس الاستياء المتزايد بين الناخبين الفرنسيين من قيادة ماكرون. وأثار احتمال فوز حزب الجبهة الوطنية بزعامة لوبان في الانتخابات الأوروبية مخاوف بشأن قدرة ماكرون على الحفاظ على قبضته على السلطة، مع تحذير المحللين من جمود سياسي محتمل.

وعلى الرغم من مرور عامين فقط على ولايته الثانية، يجد ماكرون نفسه في صراع مع نقص الدعم البرلماني والاستياء المتزايد بين الناخبين. إن رؤيته الطموحة لأوروبا طغت عليها التحديات الداخلية، بما في ذلك الاقتصاد الراكد والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة.

يقول المنتقدون إن أسلوب ماكرون الشخصي في الحكم أدى إلى نفور الناخبين، الذين حملوه مسؤولية مجموعة من القضايا، من الصعوبات الاقتصادية إلى المخاوف الأمنية. وأدى الافتقار إلى استراتيجية واضحة لمعالجة هذه التحديات إلى تآكل شعبية ماكرون وتشجيع خصومه السياسيين.

ويُنظر إلى الانتخابات الأوروبية المقبلة باعتبارها اختبارا حاسما لرئاسة ماكرون، حيث يتوقع المحللون أن يؤدي الأداء الضعيف لحزبه إلى تقويض مصداقيته وإضعاف نفوذه على الساحة الأوروبية. إن عودة اليمين المتشدد وظهور لاعبين سياسيين جدد يزيد من تعقيد حسابات ماكرون السياسية، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الإبحار في المشهد السياسي المتغير.

في خضم حالة عدم اليقين المتزايدة، يواجه ماكرون خيارات صعبة حول كيفية تنشيط رئاسته واستعادة الزخم. إن خيارات مثل تعديل حكومته أو الدعوة إلى إجراء استفتاء محفوفة بالمخاطر وقد لا تسفر عن النتائج المرجوة.

ومع ذلك، فإن رؤية ماكرون الطموحة لأوروبا تقدم بصيص أمل لمستقبله السياسي. ومن خلال الدفاع عن أجندة أوروبية أكثر حزما، يهدف ماكرون إلى وضع نفسه كزعيم قادر على قيادة التغيير الحقيقي على المستوى القاري. ويتبقى أن نرى ما إذا كان قادراً على حشد الدعم لمقترحاته، ولكن التزام ماكرون بتشكيل مستقبل أوروبا قد يحدد في نهاية المطاف إرثه كرئيس.