إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة في محيط المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء

تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده يرافقه وزيرة الثقافة، اليوم، مخطط إنشاء المنطقة الترفيهية المتكاملة بمدينة الطور وقد استمع المحافظ ووزيرة الثقافة، خلال زيارتهما للمسرح الصيفى، لشرح مفسر من مدير مديرية الإسكان من المخطط، الذى سوف يتم إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة في محيط المسرح المكشوف، تتضمن 3 حدائق على مساحة 19 ألف متر مربع، ورفع كفاءة المنشآت المطلة على المسرح.

وأشار إلى أنه جاري التنفيذ بالحديقة الأولى على مساحة 5500 متر مربع، وتتضمن باركنج يسع نحو 70 سيارة، و3 قطاعات إحداهما ممشى للدراجات، والثاني منطقة خدمية والثالث كيدز اريا للأطفال، ومن المقرر أن يجري افتتاحه مع افتتاح أعمال التطوير بالمسرح المكشوف.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أنه من المقرر أن تقام الحديقة الثانية على مساحة 8500 متر مربع، وجرى تصميمها على غرار الحديقة الأولى مع إضافة منطقة شجرية، والحديقة الثالثة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وجرى تصميمها بشكل يتناسب مع مبنى ديوان عام المحافظة لقربها منه.