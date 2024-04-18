رئيس جامعة أسيوط يشيد بتميز وتنوع تخصصات معهد دراسات البيولوجيا

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط،، اجتماعا لأعضاء مجلس معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة لمناقشة إنجازات المعهد، وذلك في الفترة من 1/10/2022 ال30/3/2024، وعدد من الملفات المتعلقة بخطة العمل بالمعهد خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بحجم الإنجازات التي تمت بالمعهد، والتي شملت: الانتهاء من البنية التحتية للمبني الجديد، واستكمال الهيكل الإداري والتنظيمي للمعهد من وكلاء ورؤساء أقسام ومديري الوحدات البحثية وتشكيل مجالس علمية لأقسام المعهد الثلاثة، وإطلاق المجلة العلمية للبيولوجيا الجزيئية وإصدار عددين وجاري إطلاق العدد الثالث بنهاية شهر مايو من خلال بنك المعرفة المصري

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وتسجيل نحو (204) طالب بالدبلوم والماجستير والدكتوراه، حيث تم منح (22) طالب الدبلوم، و(6) الماجستير، وعقد ورش العمل الأكاديمية والمتخصصة بأقسام المعهد المختلفة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وتنظيم ندوات مجتمعية بحضور العديد من طوائف المجتمع خارج وداخل الجامعة.

كما أشاد رئيس جامعة أسيوط، بالأبحاث المنشورة بالمعهد، حيث تم نشر عدد (16) بحث دولي محكم بمجلات مصنفة Q1 and Q2، بمعامل تأثير (78.23)، وتم نشر عدد (12) بحث بمجلات تابعة لبنك المعرفة المصري نتاج أبحاث طلاب الماجستير والطلاب والباحثين بالمعهد، وعقد اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من المراكز البحثية والجامعات داخل وخارج مصر.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على استمرار الدعم المالي والفني للمعهد لاستكمال الإنجازات، حسب الخطة الموضوعة، وتجهيز معمل لطلاب الماجستير والدكتوراه لإجراء أبحاثهم بعدد 14 جهازا بتكلفة حوالي مليون جنيه دعما كاملا من جامعة أسيوط.

كما أكد الدكتور المنشاوي، على تنفيذ برنامج تدريبي أكاديمي ومعملي متكامل للمعيدين؛ لصقل قدراتهم المعرفية والعملية في تخصصاتهم الجديدة، وذلك في إطار الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بالمعهد؛ ليكونوا نواة لكوادر المعهد المستقبلية، حيث تم تعيين عدد ٨ معيدين في السنة الأولى، وجاري الانتهاء من إجراءات تعيين معيدين السنة الثانية من الخطة.

كما شهد المعهد انعقاد المؤتمر العلمي"المؤتمر الدولي الأول لعلوم البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها" مايو 2023، بمشاركة (210) باحث من (16) جامعة ومعهد متخصص من خارج وداخل مصر، منها جامعات: أسيوط والأزهر وسوهاج والوادي الجديد وجنوب الوادي وبني سويف وحلوان وبدر بأسيوط والمركز القومي للبحوث بالقاهرة، وجامعة جدة بالسعودية، وجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة، وجامعة سينجكوينكون بكوريا الجنوبية، وجامعة لاهورا بباكستان، وجامعة نورمال ايست شاينا بالصين، وجامعه ريجينا بكندا.

وناقش الدكتور أحمد المنشاوي مع أعضاء المجلس، استكمال الإنشاءات الداخلية للمعامل والوحدات، وإعادة تنظيم مجالس الإدارات وتطوير العمل بوحدات المعهد البحثيه الثلاثه، وصقل وتدريب المنتسبين لهذه الوحدات من المعيدين والكيميائيين، وتفعييل عدد أكبر من الخدمات البحثية والتشخيصية لخدمة الباحثيين داخل وخارج جامعة اسيوط، وكذلك مزيد من المساهمة في الخدمة المجتمعية، والاستمرار في المشاركة في المبادرات الرئاسية المتعددة، وربط الخدمات البحثية التي يقدمها المعهد من خلال وحداته البحثية بالمنظومة الموحده بوزارة التعليم العالي، واعتماد آلية تتسم بالشفافية والاحترافية؛ لاختيار وقبول طلاب الدراسات العليا بما يضمن انضمام أفضل العناصر لمنظومة البحث العلمي بالمعهد، بما ينعكس بصورة إيجابية على مخرجات البحث العلمي والدراسات العليا بالمعهد.

جدير بالذكر أن المعهد يحتوي على ٣ اقسام علمية، هم: قسم البيولوجيا الجزيئية، ويحتوي على عدد من التخصصات المختلفه، وتشمل: الميكروبيولجيا الجزيئية، والباثولوجيا الجزيئية، والمناعه الجزيئية، والاخصاب المعملي الجزيئي، والتشخيص الجزيئي للأمراض، ويضم المعهد قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية ويشمل عدد من التخصصات المختلفة، وهي: البيوتكنولوجيا الميكروبية، والبيوتكنولوجيا النباتيه، والبيوتكنولوجيا الحيوانية، وبيوتكنولوجيا التصنيع الدوائي، والبيوتكنولجيا البيئية، وبيوتكنولوجيا الألبان والغذاء، ويضم المعهد قسم المعلوماتية الحيوية التطبيقية والاحصاء الحيوي ويشمل: الاحصاء الحيوي، والمعلوماتية الحيوية، كما يضم المعهد عددًا من الوحدات البحثية المتخصصة التي تقدم العديد من الخدمات البحثية والخدمات المجتمعيه وتشمل: وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية، وحدة زراعة الانسجة والخلايا الجزعية، ووحدة الهندسه الوراثية وزراعة الانسجة النباتيه.

وحصلت وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية على استمرار الاعتماد الممنوح لها من وزارة التجارة والصناعة (المجلس الوطني للاعتماد - إيجاك) طبقا للمواصفة ISO/IEC17025:2017 بتاريخ 23/3/2023.

شهد الاجتماع حضور الدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء زهران مدير وحدة البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة غادة أبو العلا مدير وحدة الأنسجة والخلايا الجزعية، والدكتور محمد الخرشي رئيس قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور ميخائيل نظمي رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية، والدكتور إبراهيم العوضي المشرف على قسم المعلوماتية الحيوية، والدكتورة مروة طلعت المهدي المشرف على وحدة الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة النباتية.

