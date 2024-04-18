مدير «صحة قنا» يناقش مع مسئولي المستشفيات اللائحة المالية الجديدة

عقد الدكتور محمد يحيي بدران ،وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعًا موسعًا ضم مديري المستشفيات العامة، المركزية والنوعية التابعة، وبحضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات وحمدي غلاب مدير الشؤون المالية والإدارية ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وذلك لمناقشة اللائحة المالية الجديدة للمستشفيات.

وعرض بدران، تنظيم صناديق المستشفيات في ظل اللائحة الجديدة والتي أقرتها الوزارة والتي تهدف إلي تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والعمل علي تقييم قرارات اللائحة وأثره في تنظيم العمل بالجهات الصحية.

وخلال الاجتماع عرض وكيل وزارة الصحة بقنا، حصر للموارد المالية التي ترد إلي المستشفيات ومناقشة تلك الموارد والعمل علي ضخها في تحسين المنظومة الصحية داخل المستشفيات.

كما ناقش محمد بدران، تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات ودعم تلك العيادات بالفرق الطبية اللازمة، مؤكدًا فى ذات السياق، توفير الادوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل الكلوي داخل المستشفيات والاعتناء الكامل بالرعاية الصحية اللازمة بكافة المرضي المترددين علي المستشفيات.

وشدد بدران على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة دعم المستشفيات والمرضى بها وتقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم.

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