بوريل: "الكهرباء الأوكرانية" عرضة للتدمير بسبب تأخر توريد أنظمة الدفاع الجوي

اعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه اتصل برؤساء إدارات الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي لطلب اتخاذ قرارات بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف.

وقبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري، قال بوريل للصحفيين إن الدول الغربية ملزمة باتخاذ قرارات التوريد بشكل أسرع لمنع النصر الروسي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن تدمير شبكات الكهرباء الأوكرانية إذا تردد رؤساء وزارة الدفاع في اتخاذ قرار بشأن أنظمة الدفاع الجوي.

وكان بوريل قد قال في وقت سابق إنه "يطرق أبواب" دول الاتحاد الأوروبي بطلب شراء أنظمة دفاع جوي لكييف.