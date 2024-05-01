بلينكن: نبذل قصارى جهودنا لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى منازلهم

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى منازلهم.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألقى التحية على أهالي الرهائن الذين تجمعوا خارج مقر لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وحثهم على ضرورة "البقاء أقوياء".

وكان بلينكن قد التقى صباح اليوم بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لمناقشة جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

ووصل بلينكن اليوم إلى إسرائيل في إطار جهوده الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، ومن المقرر أن يلتقي مع مسئولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

