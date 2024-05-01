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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار طريق في جنوب الصين إلى 24 شخصًا

انهيار أرضي
انهيار أرضي
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار طريق في مقاطعة "قوانجدونج" جنوب الصين اليوم الأربعاء إلى 24 شخصًا، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلامية رسمية.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن جزءا من الطريق انهار في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي ما تسبب في تضرر 18 مركبة.
ووفقا للسلطات في مدينة "ميتشو" بمقاطعة "قوانجدونج" فإنه تم نقل 30 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جنوب الصين انهيار طريق قوانجدونج