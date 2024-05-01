ورشة عمل لعرض فرص التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ينظم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع وزارة المالية ورشة عمل بفندق الفورسيزون بالجيزة لعرض فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام شركات المقاولات المصرية والتي ستعقد يومي 13 و14 من مايو 2024 .

تأتي الورشة بمشاركة مركز التعاون المتعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)، بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) .

تهدف ورشة العمل إلى تعريف المقاولين والموردين والاستشاريين ومطوري المشاريع حول كيفية المشاركة بنجاح في مشاريع البنية التحتية التي يمولها بنك التنمية المتعدد الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

كما توفر ورشة العمل فرصة لطرح الأسئلة على ممثلي العديد من بنوك التنمية المتعددة الأطراف الكبرى في العالم، بالإضافة إلى أنها فرصة ممتازة للتواصل التجاري في القاهرة باعتبارها مركزًا إقليميًا مهمًا لشركات البنية التحتية.

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه فى إطار الخطة الاستراتيجية ومبادراتها لتنمية قطاع المقاولات تنظم وزارة المالية والاتحاد ورشة عمل للمقاولين والمهتمين بالقطاع للتعرف عن البيئة التمويلية الحالية لشركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفرص تطويرها.

وأضاف المهندس محمد سامي سعد أن دور الاتحاد يتركز في مساعدة المقاولين للاجتماع مع الجهات التمويلية لبحث متطلبات وآلية الحصول على التسهيلات اللازمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات، حيث إن من أهداف الاتحاد تنمية ومساعدة شركات المقاولات لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني، وتقديم البرامج التدريبية التوعية والتثقيفية من خلال الملتقيات والندوات التي تساعد القطاع على الحصول على خيارات التمويل اللازمة .

وأوضح رئيس الاتحاد أن الاشتراك في ورشة العمل بفندق الفورسيزون مجاني لكل شركات المقاولات بحد أقصى 3 مشاركين عن كل شركة، بينما المشاركة عبر الإنترنت عبر برنامج الزووم غير محدودة، وللاشتراك يتم الدخول على الرابط التالي t.ly/fM3XU

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