انتشال جثة سوداني عثر عليها طافية بمياه النيل في الوراق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان عثر عليها طافية في مياه النيل بمنطقة الوراق.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.