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الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 27,224.8 نقطة.

 كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 5,912.58 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 8,550.11 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.05% ليغلق عند 33,360.84 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 5,323.5 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة طفيفة، ليغلق عند مستوى 11,719.84 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 123.6 مليون جنيه، 448 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 571.6 مليون جنيه.

ووصل رأس المال السوقي في الختام إلي مستوي 1.841 تريليون جنيه، كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 584.1 مليون سهم، من خلال 107.4 ألف صفقة منفذ.

البورصة ختام التعاملات