حائط ساند وسور ومرسى.. محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية استهلتها بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة

وتابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ أمتار لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش و زراعات للنخيل وإنشاء أعمدة إنارة و أيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى ، كما تابعت الأعمال الجارية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار

فيما وقد شددت" الدكتورة منال عوض " على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير ووضع حواجز خرسانية لفصل جانبى الطريق لحين البدء فى إنشاء الجزيرة الوسطى لتيسير الحركة المرورية، مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمني لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بمدينة رأس البر، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض جهود الوحدة المحلية مع بداية موسم الصيف لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة، وكذلك حملات النظافة ورفع الاشغالات، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وأيضًا الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بمنطقة رأس البر الجديدة.

هذا وقد أكدت "المحافظ " دفع عجلة العمل للنهوض بكافة الملفات التى تخص المدينة، والتنسيق مع جميع الجهات لتنفيذ كافة المهام وفقًا للخطط المحددة .

