بلينكن: سنواصل الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال غزة بطريقة فعَّالة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مواصلة الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة بطريقة فعالة.
وكتب بلينكن - في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء- أن المساعدات تشمل أكثر من مجرد الغذاء، بل خدمات أساسية من مياه وصرف صحي وإمدادات طبية.
وأضاف: "لقد شهدنا تقدما واضحا وملموسا في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به".
ووصل بلينكن إلى إسرائيل - في وقت سابق اليوم - المحطة الأخيرة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، شملت زيارة كل من المملكة العربية السعودية والأردن.
بوابة العرب
بلينكن: سنواصل الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال غزة بطريقة فعَّالة
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مواصلة الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة بطريقة فعالة.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مواصلة الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة بطريقة فعالة.