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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بلينكن: سنواصل الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال غزة بطريقة فعَّالة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مواصلة الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة بطريقة فعالة.
وكتب بلينكن - في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء- أن المساعدات تشمل أكثر من مجرد الغذاء، بل خدمات أساسية من مياه وصرف صحي وإمدادات طبية.
وأضاف: "لقد شهدنا تقدما واضحا وملموسا في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به".
ووصل بلينكن إلى إسرائيل - في وقت سابق اليوم - المحطة الأخيرة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، شملت زيارة كل من المملكة العربية السعودية والأردن.
 

وصول المساعدات إلى شمال غزة بلينكن